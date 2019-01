Suprema confirma condena a autor de maltrato animal y tenencia ilegal de armas

El Poder Judicial informó que la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad en contra de la sentencia que condenó al autor de los delitos consumado de maltrato animal y tenencia ilegal de arma de fuego a las penas de 61 días y 3 años y un día de presidio, respectivamente, penas sustituidas por la libertad vigilada intensiva.

Los ilícitos se cometieron en sector rural de la comuna de Chillán (Ñuble) cuando Jorge Palma Muñoz mató de un disparo de escopeta al perro de un vecino el 18 de abril de 2016, en el sector Los Montes. El fallo se redactó en carácter de unánime por la segunda sala del máximo tribunal chileno.

La resolución explicita que "el funcionario policial formula una pregunta al imputado de la cual obtiene una implícita, pero categórica confesión, a la que no antecede el asesoramiento y consejo de un abogado, ni la prevención de que puede no responder y guardar silencio, quebrantando su derecho a defensa técnica y a no autoincriminarse".