Suprema anuló sentencia que condenaba a Francisca Díaz por denunciar abuso sexual

Una gran noticia recibió Francisca Díaz Williams, luego que la Corte Suprema acogiera el recurso de nulidad en contra de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral de Puerto Montt, que la había condenado por denuncia calumniosa al denunciar un caso de agresión sexual por parte del abogado Willy Fahrekrog Poldlech.

La mujer había sido condenada a la pena de tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, y el pago de una multa de 1 UTM. La segunda sala -integrada por Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Valderama, Rodrigo Biel y el abogado integrante Edgardo Pallavicini- determinó en forma unánime su absolución.

La resolución expresa que "la sola circunstancia de haber sido puesta en conocimiento de la policía una relación sexual cuyas características y circunstancias no se precisan, no representa una denuncia por violación", agregando que "no existió una denuncia calumniosa de ese específico delito".

Informa el Poder Judicial que la Suprema aseguró que "nadie puede ser condenado por delito, sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido a la acusada una participación culpable".