Suprema acogió recurso de amparo de sacerdote Precht en contra de Arzobispado

La Segunda Sala de la Corte Suprema acogió -en fallo por unanimidad- el recurso de amparo en contra del Arzobispado de Santiago, presentado por el sacerdote Cristián Precht debido a la "vulneración a la libertad de desplazamiento".

Los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm, establecieron el actuar arbitrario e ilegal de la sede capitalina de la Iglesia Católica. "Se le ordenó residir en Santiago; esto es, lo coloca en la imposibilidad moral de trasladarse fuera de los límites de la capital", sostiene el fallo.

La resolución agrega que "no existe constancia que dicha información haya sido eliminada, corregida o enmendada a la fecha por la recurrida, no obstante haber reconocido que su contenido no se ajusta a la verdad" y ordena a la arquidiócesis que "cese en cualquier acto que afecte ilegalmente la libertad personal del amparado".