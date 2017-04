Superintendente servicios sanitarios: Clientes costearán nuevas obras de Aguas Andinas

El superintendente de servicios sanitarios, Rolando Bruna, se refirió en la Prueba de ADN a la emergencia que afectó a la Región Metropolitana por el corte del servicio de Aguas Andinas y dijo que "tenemos que sacar el aprendizaje de esta y prepararnos con anticipación, de forma tal que sean más breves. Esto puede volver a ocurrir y aquí hasta que esté la solución, tenemos que dar un mejor desempeño".

La autoridad explicó que la próxima semana tendrán una "fase de evaluación de esta emergencia y de las responsabilidades que le corresponden a la empresa. Si fue profesional o no, si desarrolló los protocolos que le corresponden o no, si le informó a la población adecuadamente o no. Si es que no fue así, entonces vamos a aplicar las sanciones que corresponden y va a haber un procedimiento de sanción a la empresa".

Bruna analizó la construcción de un tanque de emergencia que estará disponible el 2019 y reconoció que "el esquema tarifario chileno, efectivamente contempla tarifa adicional cuando se hace una inversión adicional y es financiada por el concesionario. En este caso el de Aguas Andinas y particularmente al estanque que va a estar en la zona de Pirque, que nos va a dar 32 horas de autonomía".

En diálogo con ADN, el superintendente precisó que "significa que hay una inversión de 85 millones de dólares que va a estar detrás de eso, que debe ser remunerada. Ese es el esquema tarifario chileno. Y la empresa no puede cobrar ningún peso hasta que esa inversión esté finalizada y operando (...) Cuando esté lista y operando esta obra, va a ser pagada por las personas".