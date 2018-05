Superintendente de Salud y eventual alza en planes de hombres: Tendrán protección cuando envejezcan

El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, afirmó que el plan del Gobierno para modificar el sistema de cotización en las isapres, en el largo plazo, favorecerá a todos.

"Un hombre joven, que eventualmente va a pagar por un servicio de salud que no va a usar, cuando envejezca sin duda va a tener esa protección, esa seguridad de que no va a tener que emigrar del sistema porque no va a poder sostener sus costos", explicó la autoridad en ADN Hoy.

Pavlovic afirmó que la eventual alza en el plan de los hombres "generará una estabilidad en la que todos vamos a pagar el mismo precio y generando incentivos para que las isapres actúen de manera distinta a como han venido actuando".

Sin embargo, el superintendente advirtió que es "difícil" afirmar que lo que existirá es un alza de planes y afirmó que "un hombre enfermo, por muy joven que sea, probablemente gasta más de lo que aporta al sistema".

"El mecanismo para terminar con la cautividad, con la preexistencia, con la discriminación a adultos mayores, a mujeres en edad fértil, a los recién nacidos es, en un esquema de multiseguros, un mecanismo de compensación de riesgos, que se hace poniendo todos los recursos aportados por cotizaciones y redistribuyéndolos a las compañías de acuerdo al riesgo colectivo de su cartera de afiliados, superando la situación actual en las cuales las isapres cobran un precio de acuerdo a la situación de cada afiliado o de su grupo familiar", dijo.