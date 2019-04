Sujeto tildado de neonazi por el Movilh explicó registro de marca y origen de polémico video

Durante la última semana, llamó la atención la denuncia realizada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en donde se manifestaba que un sujeto inició los trámites para inscribir el nombre de la agrupación, por medio del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi); añadiendo de paso que la persona en cuestión pertenecía era partidario del neonazismo. Lo anterior, se basaría en un video que difundió la entidad, en donde aparece el sujeto en cuestión quemando la Torá.



Lo concreto es que el protagonista del caso es Luis Luces Armado, ingeniero informático y publicista de nacionalidad venezolana, con permanencia en Chile, quien explicó acerca de las motivaciones acerca del registro del nombre y de la verdad en torno al famoso material audiovisual, el cual habría sido sacado de contexto, puesto que respondería a una sátira contra la corriente sobre la cual fue acusado de pertenecer, a raíz del asesinato de Daniel Zamudio.



"El supuesto video fue una parodia. Yo tenía un canal de parodias en 2012, que no era muy grande, que se llamaba Teatro Ideológico y que di de baja porque empecé a trabajar en la Universidad Bolivariana, y por mi cargo no podía tener ese tipo de videos", relató, añadiendo que "hice una grabación en la tumba de Miguel Serrano (figura clave del Nacionalsocialismo chileno), haciendo parodia con lo que hacen los neonazis a la hora de promover incitaciones al odio o choques contra comunidades más débiles, pero yo advertí lo que iba a hacer y por qué".







Luces sostuvo que "el video lo cortaron a la mitad. No mostraron la introducción y pasaron (a la parte) donde yo estaba quemando la Torá, pero fue una parodia. Lo hice (ese tipo de grabaciones) con varias figuras, que se trataba de hacer parodias con figuras totalitarias".



En cuanto a la explicación de la parodia, comentó que respondía a que "los neonazis tienen un discurso bastante sesgado e inclinado hacia la violencia contra los judíos, por lo que era una representación de cómo actúan ellos, a la hora de difundir odio en su contra".



Registro de la marca Movilh



En cuanto a la inscripción del nombre de la agrupación, Luces explicó que, más allá de que lo pueda hacer "porque la ley me lo permite", responde a una motivación política.



"Con mi equipo, conformado con ingenieros en informática, decidimos ver la manera de tomar la marca y lo hicimos con otras (…). Mi enfoque es ser parlamentario en Chile y esto entra dentro de mis estrategias para llegar al palco que quiero llegar", afirmó.



Luces recalcó que la acción se trató de un asunto político, ya que "no saco nada en hacer una ONG copiándole al Movilh". En tanto, sobre si el gesto se tomó como un acto violento, señaló que no era su intención primordial, y que más bien la reacción se debió a la acusación y a la forma en la que lo tildó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual.