Subteniente (r) condenado por participar del Golpe Militar: "Somos los chivos expiatorios"

Uno de los internos de Punta Peuco, acusado de participar en la Caravana de la Muerte, el subteniente (r) Marcelo Marambio, acusó este domingo que es inocente de los hechos de le imputan y enfatizó que los responsables son las máximas autoridades de esa época.

Esto, porque al momento del Golpe Militar el llevaba sólo un año de servicio en el Ejército.

Mediante una carta dirigida a los cadetes de la promoción 1968-1972, el exuniformado indicó que "somos los chivos expiatorios de un Gobierno Militar".

La misiva, que de forma exclusiva obtuvo ADN, se conoce a días que ingresen a Colina I cerca de 25 militares condenados por derechos humanos.





"A nosotros, los Subtenientes, se nos condena, por nuestra participación en la ejecución de actos, hechos y acciones, en que solamente, debimos cumplir órdenes superiores", dijo.

"Los verdaderos responsables, son conocidos por los Magistrados y Jueces que llevan las distintas causas y sin embargo, se sigue persiguiendo judicialmente, a los Subtenientes de la época", agregó.

Además, Marambio precisó que, a diferencia de lo que sucede con los altos mandos de la institución, ellos no cuentan con la defensa del Ejército de Chile.

"No pedimos clemencia, solo que se nos juzgue, acorde a nuestro verdadero grado de participación en los hechos y que la justicia, interprete en cada caso, la situación, el contexto y el ambiente del momento, en que se llevaron a cabo los acontecimientos", señaló.

"No somos y no nos sentimos delincuentes, repito, no lo somos y solo queremos ser juzgados con imparcialidad", añadió.

En esa misma línea, Marambio destacó que "soy una víctima más de lo acontecido, donde no tuve otra salida y alternativa, que cumplir una orden militar".

"Hoy se nos arrastra a tribunales, a quienes fuimos instrumentos de esos hechos, no a los verdaderos culpables, los que dieron las órdenes y los antiguos magistrados de la época", puntualizó.

Presentación previa del documento adjunto: