Subsecretario de Transportes y evasión a 10 años de Transantiago: "Aún no es cuantificable"

El subsecretario de Transportes, Carlos Melo, reveló las dificultades para poder contabilizar las cifras de evasión a 10 años de la implementación del Transantiago.

Para la autoridad, "esa cifra no es cuantificable precisa ni directamente", debido a las diferencias entre el sistema en general y los operadores.

"Cuando una persona evade y no hace bip!, el que no recibe el pago es el operador. Si esa persona, en su viaje de más de una etapa, sí hizo bip! en alguna etapa, el sistema sí recibió los recursos, pero no el operador", explicó a ADN.

Melo admitió que "el cuantificar cuántas de las personas que evaden no lo hacen en ninguna etapa versus cuántas sí validan en alguna etapa, es algo que hasta el momento, con la tecnología e información disponible, nadie ha podido hacer".