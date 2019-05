Subsecretario de Educación y cambios en el currículum: Esto sigue una tendencia internacional

En conversación con ADN Hoy, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, aclaró algunos puntos con respecto a la polémica sobre el cambio del currículum escolar, revelado durante la semana pasada y en el que se estipulaba que ramos como Historia y Educación Física serían optativos en tercero y cuarto medio.



La autoridad expresó que la modificación surge por la premisa de que "el currículum no se modifica desde 1998, por lo tanto es un currículum del siglo pasado que se debe actualizar a las necesidades del mundo moderno".



"El cambio apunta a entregar a los jóvenes la posibilidad de que puedan profundizar una serie de contenidos, que puedan tener mayor electividad, formación integral y que los instale en las necesidades del Siglo XXI", sostuvo.



Con respecto a las dudas en torno a si los alumnos se perderán algún material, Figueroa manifestó que "todos los contenidos están hasta segundo medio, tanto historia universal como historia de Chile, y por lo tanto no hay ninguna alteración. Lo que está pasando hoy es que el currículum está descontextualizado. La tendencia está en repetir los contenidos en tercero y cuarto medio, y usar historia para Educación Cívica, lo que se reemplazará (ahora) por Educación Ciudadana, que es más completo".



"Estamos tranquilos en que los contenidos no afectarán a Historia y esto ofrece la oportunidad de profundizar contenidos", advirtió.



En cuanto a los motivos de la modificación, el subsecretario aseveró que "esto sigue una tendencia internacional de los países, que en la fase terminal de la educación secundaria lo que conviene apuntar es a una mayor posibilidad y profundización de electividad de que los jóvenes y establecimientos vayan adquiriendo las características de su proyecto y tomar decisiones de acuerdo a su futuro".



¿Y Educación Física?



Por otro lado, Figueroa se refirió a la polémica acerca de Educación Física, aclarando que "deja de ser obligatorio, pero no significa que se deja de impartir. Hoy se imparte como ramo de libre disposición (en los colegios). De esas horas, el 80% de los colegios las destina a esa asignatura".



Bajo ese prisma, Figueroa aclara que hay dos puntos en discusión acerca del tema, ya que en uno "está la electividad como profundización y lo otro es que en las horas de libre disposición el colegio imparte educación física para todos los cursos. Ya no como optativo".



Por último, el subsecretario recordó que este cambio no va a afectar a las instituciones educativas puesto que "la infraestructura de los colegios en materia deportiva ya está instalada. Este cambio es solo para tercero y cuarto medio y la infraestructura se necesita para el resto de los cursos. No es que se vayan a desprender los colegios de sus canchas".