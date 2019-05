Subsecretaria RR.EE.: 'Los recursos que tenemos para el auxilio de chilenos son limitados'

Las repercusiones por la muerte de la chilena María Inés Contreras en México, luego de agravarse su estado de salud por un accidente en medio de sus vacaciones, se siguen generando en nuestro país, y en ello desde el Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron lo sucedido.

Carolina Valdivia, subsecretaria de dicho ministerio, comentó en conversación con Pauta B, que: "lo que corresponde seguir son todos los protocolos de carácter médico y someternos a lo que establezcan las autoridades sanitarias de los recintos donde estaba internada la señora Maráa Inés", sostuvo.

"Nosotros estuvimos en contacto con el director general del hospital donde se encontraba la señora María Inés y el equipo médico tratante, y para ellos no había ninguna posiblidad de poder darle alta porque su condición era de alto riesgo", agregó Valdivia sobre lo sucedido con la chilena fallecida en México.

Respecto a las críticas que se les ha hecho por no actuar al momento y ayudar a la familia, para que María Inés Contreras siguiera su tratamiento en Chile, Valdivia aclaró que: "los recursos que nosotros tenemos como Cancilleria para el auxilio de chilenos en el exterior son limitados, son US$150 mil al año. Lo que nosotros podemos hacer a través de nuestra red de cónsules, es la de amparar y asistir a los chilenos en el exterior, no de cubrir una asistencia legal, pues no esta dentro de nuestro reglamento consular".