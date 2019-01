Subsecretaria de Prevención del Delito dio detalles sobre cómo se dio la explosión en Santiago

La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, reveló mayores detalles en torno a las víctimas de la explosión que afectó a Santiago durante el mediodía del viernes, indicando las circunstancias en las que se generó el incidente.



Recordemos que fueron cinco finalmente los heridos por el hecho, siendo uno de los más afectados una mujer de origen venezolana.



Al respecto, Martorell relató que "la víctima relata que se encuentra este bolso y que él cree que se le pudo quedar a alguien, y ese bolso explota. Ese es el único relato que hace la víctima. Obviamente, tenemos que entender que es una persona que está en una situación complicada, con un trauma reciente, pero esta persona vio esta bolsa, ve que se le queda y explota".



La subsecretaria sostuvo que se reunieron junto con ella y con el marido, también de nacionalidad venezolana, que también estaba en el lugar y que resultó "muy afectado y através de nuestro programa de apoyo a las víctimas hemos brindado apoyo psicológico, jurídico y de asistencia social no solo a él, sino que a su mujer y a las víctimas indirectas, como por ejemplo una hija que tiene seis meses de embarazo".



Con respecto al hecho, Martorell manifestó que como autoridades están preocupados, pero que "hay una investigación y el fiscal está trabajando firmemente en esclarecer los hechos y tengamos novedades sobre cómo se dio la situación. Sabemos también que hay que mantener la calma en ese sentido y esperar que sea la Fiscalía la que debe esclarecer los hechos".



En ese mismo sentido, la subsecretaria desestimó la relevancia de momento con respecto al grupo que se adjudicó la autoría de la explosión, ya que por ahora "es parte de la investigación, por lo que no hay ninguna certeza de que es parte de su autoría. En ese tenemos que tener mucha calma y esperar la investigación. Sindicarse como responsable de algo no quiere decir que lo sea (el autor)".