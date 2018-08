Subsecretaria de DD.HH. y beneficios a reos de Punta Peuco: No debería considerarse arrepentimiento

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, aseguró que el arrepentimiento no debería ser considerado para otorgar beneficios a los presos de Punta Peuco, todos condenados por delitos de lesa humanidad.

"A mí no me parece que el arrepentimiento pueda estar considerado dentro los requisitos para cumplir de otra forma la pena, porque, además, tampoco está considerado en ninguna norma de derecho internacional, en ninguna obligación que el Estado de Chile haya asumido ni ningún otro país, porque no existe una recomendación en torno a al arrepentimiento y en cuanto a qué podría considerar o qué sentido alcance puede tener ese arrepentimiento", dijo en entrevista con La Tercera.

De acuerdo con la autoridad, los criminales de Punta Peuco "hoy tienen más exigencias" a la hora de recibir beneficios. "No por lesa humanidad, porque nuestra legislación no considera el tipo de lesa humanidad, porque esto fue ratificado en Chile a partir de 2009, pero hoy los delitos más graves tienen condiciones más exigentes (…). Lo que estamos discutiendo hoy es ver de qué manera, para el futuro, cambiar las distinciones entre delitos de lesa humanidad y delitos simples", dijo.

Recabarren, además, explicó que no está dentro de los planes de Sebastián Piñera compensar el retiro del proyecto de compensación para las víctimas de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

"En este momento no está siendo evaluada la reposición del proyecto de ley como tal. Sí estamos evaluando qué acciones el Estado puede realizar en materia de reparación integral, lo que no significa necesariamente reparación económica", dijo.