Subastarán la guitarra que Bob Dylan usó en su primera gira eléctrica

La guitarra Fender Telecaster que usó Bob Dylan en su primera gira eléctrica, en 1966, será subastada en la próxima venta de Julien's Auctions centrada en íconos musicales.

El evento tendrá lugar el próximo 19 de mayo y se espera que el instrumento sea adjudicado por un monto que irá entre los 400 mil y 600 mil dólares. Parte de los ingresos serán para el Colegio de Indígenas Estadounidenses.

El premio Nobel de Literatura usó la guitarra en su primer tour eléctrico en 1966, en la que fue acompañado por The Hawks, más tarde rebautizados como The Band.

Según consigna la revista Rolling Stone, Dylan utilizó esta guitarra durante los sesenta y los setenta, compartiéndola con su antiguo dueño, el guitarrista de The Band, Robbie Robertson. El autor de Not dark yet también la ocupó para grabar el disco Blonde on Blonde.

Eric Clapton, George Harrison y Levon Helm también hiceron acordes en sus cuerdas.

Esta guitarra es diferente a la Stratocaster que Dylan tocó en el Festival de Newpork, en 1965, la primera vez que electrificó su repertorio. Esta fue vendida en 2013, por casi un millón de dólares.