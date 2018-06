Stingo e incidente de chofer baleado: Hay una desproporcionalidad en el actuar del carabinero

A propósito del incidente ocurrido en el Aeropuerto de Santiago, en donde un Carabinero disparó a un conductor de Uber, el abogado Daniel Stingo comentó en el Ciudadano ADN el cómo aplica en este caso el concepto de desproporcionalidad y que por tanto el uniformado debería ser formalizado.



"Cuando a uno le enseñan sobre derecho penal, a uno le enseñan la proporcionalidad y le dicen que cuando uno por ejemplo ataca a otro, alguien se me tira encima, sacó una pistola y le pegó un tiro, por mucho que el otro sea el primero, me van a procesar a mí porque no hay proporción por el uso de la fuerza", relató.



Stingo profundiza en que en el caso "hay dos bienes jurídicos muy distintos, que el tipo huyera versus la vida del chofer. Son dos bienes distintos entre lo que es cumplir la ley a meterle un balazo y matarlo. No están igualitarios. Estaban desproporcionados".



El abogado añade además con respecto al delito fragante cometido por el chofer que "este señor no es un delincuente. Que Uber sea ilegal es culpa del Congreso que buscan regularizar el servicio hace tiempo. Es una acción ilegal con una aplicación que hasta en la TV tiene publicidad. Es una contradicción que no amerita que un carabinero intente dispararle".