Soledad Toledo, portadora de VIH: "He visto a jóvenes morir de sida y a nadie le importa"

Mirna Schindler, ADN

Sonia Toledo es una mujer pobladora. Trabaja cuidando niños en la comuna de Quilicura. Hace poco, vio morir a su vecina de 28 años, como consecuencia del sida. ¿Qué pasó? ¿Estaba bajo tratamiento? ¿Cómo es que alguien se puede morir a estas alturas?

"Por hartos motivos. Primero porque la gente no se cuida. Segundo, porque está el mito de que a mí no me va a pasar. Tercero, porque la gente no se está tomando sus drogas. Cuarto, porque creo que a nadie le interesa", dice.

En estos 20 años como portadora de VIH, Toledo ha sido discriminada y humillada. Cuenta que en una oportunidad cuidaba niños y su empleadora la despidió cuando supo que tenía el virus. "Me sentí mal, derrotada, me bajaron las defensas", recuerda con desolación.

En esta entrevista, Sonia dice que aún existe mucha ignorancia sobre el tema y una enorme carga social pesa sobre los portadores.

A su juicio, el Estado no puede seguir desentendiéndose de una realidad alarmante, por lo que hace un llamado directo al ministro de Salud, Emilio Santelices: "Que vaya a los hospitales, que no mande delegados, que vaya a los consultorios, a las poblaciones, que converse con la gente".