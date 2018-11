Soldado del Ejército denunció acoso luego de que en su regimiento descubrieran que era transformista

Un soldado conscripto del regimiento de Los Ángeles llegó a la Intendencia de la Región del Biobío, para presentar una denuncia con el fin de que el Ministerio de Defensa investigue la discriminación que sufrió en el Ejército, principalmente por parte de un oficial.



Tras ingresar de forma voluntaria a la institución, se percataron luego de un par de meses por sus redes sociales que tenía un personaje transformista y lo obligaron a quitar todo, según contó Carlos Fica.



"Allí empezó el acoso de que tenía que borrar las redes sociales, el fin era que eliminara todo eso, entre los soldados empezamos a tirar la talla de que podíamos salir a la disco y él salió con que si iba a ir de hombre o de mujer, yo le dije que de hombre ya que la institución me había mandado a borrar el Facebook y el Instagram, y él me dijo que podía ir de mina también y ahí los soldados empezaron a burlarse", sostuvo.



El afectado solicitó (junto al Movilh) al Gobierno que se investiguen los hechos. Incluso, no descartaron llegar a la justicia.