Sobresueldos en Carabineros y PDI: Se espera que organismos investiguen

El Gobierno aseguró que en su gestión de un mes consiguió que los jefes policiales de Carabineros y la PDI renunciaran al millonario pago por pertenecer a las direcciones de las Mutualidades de ambas instituciones.

Anoche, Informe Especial mostró los pagos abultados para los jefes policiales que se podrían constituir en un verdadero "sobresueldo" luego que fueran cuestionados por la Contraloría.

El actual Director General de la PDI, Héctor Espinoza, asegeuró que no hay delito en esta asignación y ratificó que la dejará de percibir.

En tanto, el departamento de comunicaciones de Carabineros de Chile informó que el General Director, Hermes Soto, se mantendrá como integrante del consejo de la Mutualidad, "pero sin recibir pago o transferencia de dinero por concepto de reparto de utilidades u otro asociado a esta actividad".

A su vez, la portavoz de La Moneda, la ministra Cecilia Pérez apuntó que hay que dejar actuar al oprganismo fiscalizador, ya que se enmendó el pago para los actuales mandos policiales.

La denuncia ya generó revuelo político y el expresidente de la Comisión investigadora del caso Pacogate, el diputado socialista Leonardo Soto, anunció una nueva comisión indagatoria.

Asimismo, el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Teillier, dijo que como integrante de la comisión de Defensa ha hablado con los altos mandos militares, pero que en los actuales tiempos, no corresponde pago de "sobresueldos" a nadie.

Por su parte, el exministro de Defensa, José Antonio Gómez, sostuvo que sobre los millonarios pagos "no es que no sabían que no podían; nunca se había objetado que recibieran esa remuneración, esa es la diferencia, por eso es que en este minuto hay una decisión administrativa distinta, que es del actual Contralor Jorge Bermúdez", indicó.