Síndico de quiebras acepta juicio abreviado y es el nuevo condenado en el caso Caval

El Síndico de Quiebras Herman Chadwick es el nuevo condenado en el Caso Caval luego de logran un proceso abreviado con el que arriesga al menos 8 años de inhabilidad para ejercer el cargo. El Ministerio Público pide 3 años de libertad vigilada y el abogado insiste en que no cometió delitos

El caso Caval tendrá a uno de sus principales imputados condenados por la irregular venta de terrenos en Machalí. Esto, después que la justicia autorizara este jueves un procedimiento abreviado para Herman Chadwick, síndico de quiebras que liquidó los tres predios que le fueron vendidos a la sociedad.

En el proceso, la Fiscalía pide 3 años y un día de libertad vigilada intensiva, casi $200 millones de multa y 8 años de inhabilidad para ejercer el cargo. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apelará buscando llevar a Chadwick a juicio oral por soborno y que la inhabilidad sea perpetua.

"He accedido a aceptar la salida alternativa en que uno accede a aceptar la responsabilidad sobre los hechos y no así sobre el tipo penal que los sanciona. Yo sigo creyendo en mi inocencia, lamento no hacerlo en un juicio oral, pero el desgaste, el daño y el dolor que hemos tenido en estos tres años por un proceso que ha sido injusto y que tuvo inicios espurios, he decidido aceptar este juicio abreviado", dijo Chadwick.



En la arista Saydex, en tanto, hubo salidas alternativas con suspensión condicional del proceso por el delito de cohecho para la personalidad jurídica de Caval y para uno de sus socios Mauricio Valero, procesado por pagos al exdirector del Servicio de Salud Central, Nibaldo Mora, para que la firma se adjudicara licitaciones.

Así, habrá el pago de $5 millones a beneficio de una ONG con síndrome de Down y la disolución de la sociedad como empresa.

"Gente que habla de montaje, una palabra que no está en mi vocabulario, no me muevo en ese mundo. Claramente que me preocupa, mi defensa hará todas las gestiones para revisar esa prueba (disco duro que sería de su propiedad y que está en manos de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet) (...) Natalia Compagnon ha mentido desde el primer día", dijo Valero.

El próximo martes se podría conocer la sentencia que tendrá que cumplir Chadwick, mientras que el 9 de abril se retomará la audiencia de preparación de juicio oral. Finalmente, el 28 de este mes el hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, será formalizado en la arista de estafa.