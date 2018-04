Sindicato The Clinic: "Lo único que supimos del director fue una foto desde un hotel en Cuba"

El pasado jueves 18 de abril se hizo pública la conformación del primer sindicato del semanario The Clinic, tras 20 años desde su fundación.

En una declaración pública, la organización de trabajadores denunció "hostigamiento y un constante clima de incertidumbre laboral" desde que se vendió un tercio de la propiedad del medio al empresario Jorge Ergas.

La asociación también apunta al director de The Clinic, Patricio Fernández Chadwick, quien no solo se habría negado a las peticiones de mejoras laborales, sino también habría manifestado que "no me entenderé con ningún sindicato".





En conversación con El Desconcierto, el presidente del sindicato, Jonás Romero, aseguró que tras el comunicado público no ha habido respuesta por parte del directorio del medio.

"Es lo más parecido al silencio incómodo que precede a un huracán, una especie de ley del hielo. Nos da la impresión que deben estar golpeados y que no van a emitir comentarios", puntualizó.

Sobre la presencia de Fernández Chadwick, Romero señaló que "lo único que supimos del director, por días, fue a través de las fotos que subía a Instagram desde la habitación de un hotel en La Habana, Cuba".

"Desde que el nuevo directorio obligó a Patricio Fernández a tener una participación presencial en el medio, cosa que no hacía antes, las relaciones comenzaron a deteriorarse a niveles que consideramos insostenibles", sostuvo.

Los trabajadores han denunciado sueldos que no se han reajustado por más de 10 años, no pago de horas extras, cambios unilaterales de las funciones de trabajo y ausencia de implementos básicos para la labor periodística.

Sin embargo, Romero aclaró que sus problemas no han tenido que ver con la llegada de Ergas, pero indicó que el dinero aportado por el empresario "no fue depositado en ninguna de las dos sociedades que tenía la empresa".

El capital, que aumentó desde 53 millones a 553 millones de pesos, fue depositado en The London HoldcoSpa, una tercera sociedad creada por Patricio Fernández Chadwick el pasado 26 de octubre del 2017.