Sharp: "Los bienes públicos no se pueden ocupar para hacer un baile en horas de trabajo"

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió a las sanciones de Contraloría en contra de su par en la comuna de Maipú, Cathy Barriga, por realizar el viral conocido como Kiki Challenge.

En conversación con ADN Hoy, el jefe comunal sostuvo que "los bienes públicos, como una camioneta municipal, no se pueden ocupar para poder hacer un baile en horas de trabajo. Son bienes que le pertenecen a la comuna".

"A mí me parece que eso es lo que tiene que primar, los bienes públicos deben satisfacer necesidades públicas, y no necesidades privadas ni tampoco el culto a la figura de alguien en particular, sea quien sea", añadió.

