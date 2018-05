Seremi Salud Metropolitana abre 29 sumarios por venta de carne, cerdo y ave en mal estado

Líder, Santa Isabel y Tottus son las cadenas de supermercados con más denuncias por venta de carne de vacuno, cerdo y ave en mal estado en la Región Metropolitana. La Seremi de Salud Metropolitana informó que en 2018 se han recibido 39 denuncias y cursado 29 sumarios sanitarios, lo que representa un 74% de incumplimiento.

En 2017 se abrieron 72 sumarios y se constataron deficiencias en un 42%. Las tres cadenas con mayor cantidad de reclamos fueron Líder, Santa Isabel y Tottus. La seremi Rosa Oyarce indicó que "la carne representa el segundo alimento de mayor consumo en nuestro país, con más de 80 kilogramos per cápita al año".

Oyarce agregó que todo punto de venta "debe mantener la cadena de frío de sus productos. Los vendedores deben acreditar la procedencia de los productos cárneos. Además, las carnicerías deben mantener las condiciones higiénicas óptimas, tanto del local como del personal, así como un programa y registro vigente del control de plagas".

Las recomendaciones para las personas son: observar la carne, que esté bien almacenada en un espacio refrigerado; que tenga color y aspecto normal y que al olfato no tenga olor desagradable; verificar siempre la fecha de vencimiento en su rotulación, y en el caso de ser carnes envasadas al vacío, no adquirir las que contengan aire en su interior o burbujas; la carne al vacío puede tener un color más oscuro por la falta de oxígeno; y mantener la cadena de frío al trasladarla al hogar (en no más de media hora).