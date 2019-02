Sename se querelló contra sujeto que abusó sexualmente de una joven

El Servicio Nacional de Menores (Sename), este sábado, se querelló contra un sujeto que durante cinco meses abusó sexualmente de una joven de 16 años.

De acuerdo a Soy Valparaíso, el hombre cometió los delitos mientras se encontraba alcoholizado y drogado.

La víctima hizo la denuncia en noviembre de 2018, en una sesión de un organismo colaborador del Sename.

"Me amarraba, no me dejaba salir, me mordía, me agredía, me humillaba; hasta que un día intentó ahorcarme dejándome los dedos marcados en el cuello", relató la menor de edad.