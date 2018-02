Senador De Urresti: "En Carabineros existe una red de corrupción instalada"

El senador PS Alfonso de Urresti aseguró que "en Carabineros existe una red de corrupción instalada" que quedó revelada, principalmente, por el desfalco de más de $26 mil millones cometido por miembros del alto mando.

"Ya no estamos frente al actuar de unos pocos. Es el actuar de muchos y del alto mando. Se ha instalado una cultura del abuso y la corrupción. Ya no son hechos aislados. Robarse $26 mil millones ya no es la gestión de uno o dos malandrines que hacen situaciones ilícitas, aquí estamos ante una máquina para defraudar", dijo el parlamentario en ADN Hoy.

El representante apuntó al director general de la institución, Bruno Villalobos, como uno de los responsables del daño a la imagen de la policía uniformada, más todavía con su actuar en medio de la crisis por las acusaciones de fabricación de pruebas en el marco de la Operación Huracán.

"El general Villalobos era el encargado de seguridad interna, de inteligencia, y no se di cuenta que robaron 26 mil millones los propios carabineros (…) O es un incompetente o miró para el lado", dijo.

De Urresti también habló sobre por qué el Gobierno no le ha pedido la renuncia al general y apunta a la grado de participación que hay en el alto mando en hechos que podrían ser considerados como ilícitos.

"El Gobierno debería ser mucho más fuerte y pedírsela derechamente", dijo, pero matizó y apuntó a que el Ejecutivo "enfrenta una situación complicada, porque el estado de descomposición del alto mando es enorme y hay un conocimiento de eso y hay una precaución de poder ahondar situaciones".