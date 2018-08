Senado rechaza reajuste automático del salario mínimo

El Senado acogió la propuesta de la Comisión de Hacienda y se dejó establecido que habrá un reajuste al salario mínimo de $10 mil, lo que se traduce que llegará a $286 mil en agosto a $300 mil en marzo de 2019, pero no habrá reajuste automático.



Lo anterior se traduce en que se tendrá que volver a negociar para el reajuste del salario mínimo del 2020, en lo que representa el único cambio que tomó la Cámara Alta, que tuvo 22 votos a favor frente a 19 en contra.



En tanto, el ministro Felipe Larraín salió de la cita no muy satisfecho, tras no aprobarse la plurianualidad, uno de los ejes centrales de la propuesta hecha por el Gobierno sobre el reajuste del salario mínimo.



El proyecto deberá ser ratificado este jueves en la Cámara de Diputados y si es que no se aprueba, pasará a una comisión mixta.