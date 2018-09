Senado aprueba ley de identidad de género, excluyendo a menores de 14 años

Durante la sesión de esta jornada, el Senado aprobó la ley de identidad de género para mayores de 14 años, rechazando la incorporación de menores.



Fueron 22 votos a favor y 18 en contra, por lo que no se alcanzó el quorum necesario el punto anterior, en un proyecto que define lo anterior como la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados en el acta de inscripción de nacimiento.



El rechazo de la incorporación de menores fue lamentado por la Fundación Iguales, a raíz de que no fueran considerados en el proyecto a los niños trans.



"Lamentamos la exclusión de menores de 14 años, a quienes se les ha negado la oportunidad de vivir con su verdadera identidad. Seguiremos luchando hasta que el Estado reconozca este derecho tan esencial", expresaron.



En cuanto a la aprobación de la ley, el documento recibió 26 votos a favor, contra 14 en contra sin ninguna abstención.