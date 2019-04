Senado aprobó proyecto que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad

Durante la tarde de este miércoles, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores de edad; una iniciativa que fue presentada hace nueve años en el Congreso.



El proyecto ahora deberá pasar por su segundo trámite en la Cámara de Diputados, luego de que fuese aprobada con 35 votos a favor.



Acerca del tema, el propio Presidente Sebastián Piñera comentó acerca de la resolución que "no permitiremos más que el tiempo se convierta en cómplice y dé impunidad a quienes abusan de nuestros niños. Un gran paso en la tarea de poner a los niños primero".



Vale aclarar que, en caso de su promulgación, la iniciativa no tendrá retroactividad. En tanto, desde el Gobierno no descartaron establecer urgencia para su debate legislativo.

👏🏽Sala APRUEBA en particular proyecto que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores. #derechoaltiempo 💫

35 votos a favor

Proyecto pasa a la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/mVaUFy1ztB — SenadoChile (@Senado_Chile) 3 de abril de 2019