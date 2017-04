Sebastián Piñera y Censo 2017: "Vamos a evaluar cómo ha andado"

Pese a que no se refirió a los cuestionamientos a la medición de 2012 durante su Gobierno, que presentó errores y omisiones, el expresidente Sebastián Piñera sostuvo que "vamos a evaluar como ha andado este Censo".

"Sobre todo los resultados, porque son resultados que pueden ser muy útiles para la planificación y ejecución de políticas públicas", dijo.

Consultado sobre su experiencia en la jornada, el candidato presidencial recordó que "me censó una niña muy simpática, Beatriz Campillay, que era funcionaria del INE".

La trabajadora del organismo había señalado que no se dio cuenta de que iba a censar a Piñera.

"Fue una bonita experiencia. Muy grata, muy simpática y de hecho he invitaron a almorzar y me insistieron para que me quedara", afirmó.