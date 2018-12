Sebastián Piñera y Cecilia Morel renovaron sus votos de matrimonio

En medio de la crisis generada tras la solicitud de renuncia de Hermes Soto, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, renovó sus votos matrimoniales con Cecilia Morel en una actividad de Navidad desarrollada en La Moneda.



La situación llamó la atención de los presentes, no solo por la situación sino que también por una oración que lanzó el mandatario.



"Ustedes saben que la vida terrenal no es fácil. Si no fuera fácil, sería celestial. Si es difícil es porque es terrenal, y la vida siempre está llena de contrastes", sostuvo.