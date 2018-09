Sebastián Piñera sobre el Golpe de Estado: "Todos tenemos responsabilidades en lo que pasó"

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, conversó con La Tercera en donde dio su visión en torno al Golpe de Estado, además de la recuperación de la democracia tras la Dictadura de Augusto Pinochet.



Al respecto, el mandatario afirmó que "todos tenemos responsabilidades en lo que pasó. En el debilitamiento de la democracia, en el quiebre de la democracia y en los atropellos a los derechos humanos. No de la misma naturaleza ni de la misma magnitud, pero todos".



"Estoy convencido de que muchos civiles que tenían poder e influencia tampoco la ejercieron en plenitud para haber evitado los atropellos a los derechos humanos. Y, por tanto, esta (cómplices pasivos) es una reflexión muy profunda que hice cuando se cumplían 40 años del Golpe Militar, no para apuntar con el dedo a los culpables y a los responsables, sino todo lo contrario, para sacar y extraer lecciones", complementó.



Por último, Piñera sostuvo que más allá de los horrores de la Dictadura, lo que se le va a quedar grabado en la memoria es "lo positiva que fue la manera ejemplar, sabia, generosa, con grandeza, en que supimos recuperar nuestra democracia. Porque normalmente el tránsito de gobiernos militares a gobiernos democráticos ocurre en medio de crisis políticas, caos, violencia social. Y aquí eso no fue así. Gracias a un acuerdo".