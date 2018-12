Sebastián Piñera confirma que Chile no se adherirá al Pacto Migratorio

El Presidente Sebastián Piñera reiteró que Chile no adherirá al Pacto Mundial de la Migración, apuntando a que el texto esgrimido por la ONU "lesiona y no resguarda los intereses de los chilenos".



Según el mandatario, al momento de asumir en este segundo Gobierno, una de las tareas que se propuso fue resolver "el desorden" que existía a nivel de política migratoria, y que si bien se respeta la ley de inmigración, también eso significa que "Chile tenga una política de puertas cerradas para evitar que ingresen al país grupos que vienen a causarnos daños, como bandas de delincuentes, narcotraficantes, trata de personas, etc.".



Piñera afirmó que "cuando asumimos, la situación migratoria reflejaba un desorden alarmante. Durante el Gobierno de la Nueva Mayoría, cerca de 700 mil personas ingresaron a Chile como turistas, cientos de miles de ellos con la clara intención de quedarse en forma irregular o engañados por verdaderas magias de tráfico de personas que les prometían cosas que nunca cumplieron".



El mandatario cerró respondiendo a las críticas en contra de su administración, expresando que "algunos han sostenido que la decisión del Gobierno de no adherir al Pacto sería contraria a una política de Estado en materia de Relaciones Exteriores (…). La forma en que Chile norma su política migratoria es un asunto de carácter interno, y no forma parte de una política de Estado".