Sebastián Piñera cita a parlamentarios a reunión por fallo de La Haya

El Presidente Sebastián Piñera recibirá este martes 25 de septiembre a los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados, y a los líderes de los partidos con representación parlamentaria para reafirmar la unidad de Chile frente al fallo de La Haya.

La cita, que se realizará en el Palacio de la Moneda, se espera que comience a las 10:30 horas, donde el mandatario expresará la necesidad de esperar la sentencia con seguridad.

De acuerdo a lo dicho por Emol, fue el senador Jorge Pizarro (DC) y Pablo Vidal (RD) quienes confirmaron el encuentro, destacando la necesidad de explicar a los chilenos que tras el fallo el país no perderá ninguna forma de territorio soberano.

"Es importante comunicarle a la población que hay que esperarlo con completa tranquilidad. No está en juego ni la soberanía ni el territorio nacional, la Corte no tiene competencia ni es motivo de esta demanda en particular", declaró Vidal al medio.