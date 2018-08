"Se vienen movilizaciones" advirtió líder de movimiento "No + abusos de Tag" en Lampa

"La autoridad no dice nada, no da la cara, no contesta", expresó el vocero del movimiento "No + abusos de Tag", Iván López, sobre la respuesta de las autoridades frente al aumento de los precios en la autopista que conecta Lampa con el centro de Santiago, según comentó en ADN Hoy.

Planteando que no hay "nada concreto" en cuanto a una solución y explicando que el gasto mensual de los habitantes de la comuna se incrementará "entre los 50 mil y 70 mil pesos", impactando la economía familiar, el manifestante declaró su disconformidad frente a la medida.

En cuanto a una solución desde el transporte público, López aseguró que "con la ministra de Transportes actual no hemos tenido ningún acercamiento" y que no hay soluciones concretas dentro del panorama actual, donde el pasaje escolar sale 400 pesos y $1.100, el adulto.

"En Lampa tenemos problemas históricos estructurales", afirmó, indicando que muy pronto comenzarán las movilizaciones por esta situación. "Vamos a poner a prueba la voluntad de la intendenta", señaló, sobre los permisos que solicitarán para poder protestar.