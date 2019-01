Se reveló supuesto vínculo de la desaparición de Fernanda Maciel con narcotraficantes

Se reveló un nuevo supuesto en el caso de Fernanda Maciel, la joven desaparecida desde el 10 de febrero de 2018, tenía cierto vínculo con narcotraficantes, quienes la amenazaban mientras estaba embarazada.

Esta conclusión se saca debido a que el día antes de que desapareciera, se reunió con Alexander Oyarzún, quien tiene antecedentes por robo, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, según consignó el reportaje de Chilevisión Noticias.

"Lo que se dice es que este tipo la retaba. No me puedes cagar con la droga, no me vas a cagar, no me vas a cagar. Se supone que este tipo le había pasado droga para que la guardara o la vendiera", relató un testigo.

Además, según el reportaje del medio de comunicación, mientras Fernanda estaba embarazada, recibió diferentes mensajes con amenazas de muerte debido a la relación que tenía con Maximiliano Cuevas, miembro del grupo narcotraficante Las Flores.

Otra de las hipótesis fue producto de una grabación de la joven entrando a una bodega en Conchalí para reunirse con su vecino, Felipe Rojas, pero nunca se vio que ella saliera del lugar.