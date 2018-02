Scicluna es dado de alta y seguirá en Chile hasta el miércoles: podría hacer más entrevistas

El arzobispo de Malta, Charles Scicluna, fue dado de alta de la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo, donde fue tratado por problemas a la vesícula, y permanecerá en Chile en reposo relativo hasta el miércoles, tiempo durante el cual podría hacer más entrevistas relacionadas con la denuncia de encubrimiento de abusos sexuales que pesa sobre el obispo de Osorno, Juan Barros.

Según el vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, las entrevistas concluirán este viernes a cargo de Jordi Bertomeu, con quien Scicluna sostendrá una reunión "para conocer los alcances de estos tres días y medio", desde que debió ser internado.

"Eventualmente él podría tener alguna nueva reunión durante los días venideros, pero no sería con el ritmo de una jornada planificada como la que se ha venido desarrollando hasta ahora (…) podría llamar a personas con las que no se ha entrevistado y eventualmente también podría convocar a alguna persona ya entrevistada con la que él quisiera tener un segundo encuentro por alguna razón particular", agregó.

Scicluna, una vez de regreso en la Nunciatura Apostólica, habló con la prensa y agradeció al personal médico que lo atendió y "la acogida chilena maravillosa, calurosa, profesional, que no olvido nunca. Muchas gracias por las oraciones".