Scicluna en su segunda visita en Chile para "restablecer la justicia de la comunión eclesial"

Durante la Nunciatura Apostólica de Chile, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, comentó acerca de esta segunda misión en el país con el fin de poder esclarecer los casos de abuso sexual que involucran a clérigos y religiosos.



La visita oficial, que será de una semana en conjunto con el español Jordi Bertomeu, tiene directa relación con "la Diócesis de Osorno y su pueblo", de acuerdo a las propias palabras del enviado por el papa Francisco.



"Buscamos en primer lugar ser un nexo de la relación del papa junto al pueblo de Chile y prestar un apoyo para que puedan dar una respuesta adecuada por los casos de abusos sexuales cometidas por clérigos y religiosos", indicó.



En profundidad sobre la misión, Scicluna añadió que esta tiene "la intención de manifestar la cercanía del papa con la Diócesis de Osorno y su pueblo, en un contexto de oración, de mucha escucha y cordialidad".



Por último, el arzobispo de Malta agradeció a Cristián Amaya y por "acogernos en esta misión pastoral y en comunidad nos regalaremos en estos días de gracia para seguir trabajando en restablecer la justicia de la comunión eclesial de Chile".



Las declaraciones de Scicluna:



Queridos hermanos y hermanas:



Agradecemos, una vez más, al amado pueblo de Chile que nos acoge a Mons. Jordi Bertomeu y a mí en nuestra segunda visita al país. Agradecemos también al Santo Padre Francisco por su confianza, y a su Excelencia, el señor Nuncio, Mons. Ivo Scapolo, por su colaboración.

Como anticipé en un breve mensaje en redes sociales hace algunas semanas, confío esta misión a la intercesión de Nuestra Señora del Carmen, Madre y Reina de Chile, y del Venerable Siervo de Dios Francisco Valdés Subercaseaux, primer Obispo de Osorno. En estos últimos días no he olvidado pedir también la intercesión de los santos chilenos Alberto Hurtado y Teresa de los Andes.



Respecto de nuestra misión pastoral, buscamos -en primer lugar- ser un signo de la cercanía del Papa con el pueblo y la Iglesia en Chile. También, prestar una ayuda técnica y jurídica concreta para las curias diocesanas de Chile, para que puedan dar respuestas adecuadas a cada caso de abuso sexual de menores cometido por clérigos o religiosos. Por último, esta visita tiene el encargo de manifestar la particular cercanía del Papa con la Diócesis de Osorno y su querido pueblo, en el signo del servicio (Diakonia) y de la comunión (Koinonia), en un contexto de oración, de celebración litúrgica, de mutua escucha y de cordialidad.



Quisiera volver a recordar algunas palabras del Santo Padre Francisco en su carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile (31 de mayo de 2018):



“(…) Queridos hermanos: (…) apelar a Ustedes no es un recurso funcional o un gesto de buena voluntad; por el contrario, es invocar la unción que como Pueblo de Dios poseen”, dice el Santo Padre. Agrega que: “Con Ustedes se podrán dar los pasos necesarios para una renovación y conversión eclesial que sea sana y a largo plazo. Con Ustedes se podrá generar la transformación necesaria que tanto se necesita. Sin Ustedes no se puede hacer nada”. El Papa Francisco concluye diciendo: “Exhorto a todo el Santo Pueblo fiel de Dios que vive en Chile a no tener miedo de involucrarse y caminar impulsado por el Espíritu en la búsqueda de una Iglesia cada día más sinodal, profética y esperanzadora; menos abusiva porque sabe poner a Jesús en el centro, en el hambriento, en el preso, en el migrante, en el abusado.»



Al finalizar este mensaje, nuevamente gracias por acogernos en esta misión pastoral, gracias por la oportunidad que -en comunidad- nos regalaremos durante estos días de Gracia para seguir trabajando por restablecer la justicia y la comunión eclesial en Chile, como nos ha pedido a todos el Papa Francisco.

Muchas gracias.