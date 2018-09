Schmidt asegura que acusaciones de conflicto de interés son por su "condición de mujer"

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aseguró que todas las acusaciones de conflicto de interés en su contra se basan en que es mujer.

"Lamento el intento de algunos por levantar falsos conflictos de interés en mi contra que no tienen que ver con mi capacidad profesional sino solo por mi condición de Mujer, Sra de, hermana de...", escribió en su cuenta de Twitter.

Lamento el intento de algunos por levantar falsos conflictos de interés en mi contra que no tienen que ver con mi capacidad profesional sino solo por mi condición de Mujer, Sra de, hermana de... — Carolina Schmidt (@CarolaSchmidtZ) 27 de septiembre de 2018

"Como Ministra NO me tocó participar en la decisión de Isla Riesco y me parece lamentable tratar de enlodar a cualquier Mujer solo por su condición de Sra de.. o hermana de...", agregó.

Como Ministra de @MMAChile NO me tocó participar en la decisión de Isla Riesco y me parece lamentable tratar de enlodar a cualquier Mujer solo por su condición de Sra de.. o hermana de... — Carolina Schmidt (@CarolaSchmidtZ) 27 de septiembre de 2018

"No puedo creer que no se pueda reconocer que como mujer tengo independencia y opinión profesional propia. Si existiese conflicto de interés no dudaría en inhabilitarme, como corresponde", sumó.

Los nuevos cuestionamientos contra la secretaria de Estado surgen porque su hermano, Rodrigo Schmidt, es parte del bufete de abogados que representa a Mina Invierno, en Isla Riesco.

Antes, en los primeros días de la emergencia ambiental en Quintero y Puchuncaví, Schmidt culpó a ENAP, pero voces críticas la acusaron de conflicto de interés porque Fernando Barros, presidente del directorio de Oxiquim, otra de las empresas de la zona, es abogado de Sebastián Piñera y fue socio durante 17 años de Gonzalo Molina, su esposo.