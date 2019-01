Santibáñez y Quintana por Palma Salamanca: 'A Ricardo, Francia le ha devuelto la dignidad'

La exagregada cultural en Francia del Gobierno de Michelle Bachelet, María Paz Santibáñez, y Carmen Gloria Quintana, víctima del "Caso Quemados", se refirieron a los cuestionamientos por la celebración tras la resolución de la justicia francesa de rechazar la extradición de Ricardo Palma Salamanca a Chile.



Por medio de un comunicado, titulado "celebrando la vida y la justicia", expresaron que "la imagen de celebración del fallo que libera a Ricardo Palma Salamanca habla de celebrar la vida y la justicia. Aquello que tanta falta en ese Chile que nos maltrató y que no nos ha entregado justicia a nosotras y a tantos otros. Habla que por encima de negociaciones políticas y de una justicia en la 'medida de lo posible', está el derecho universal, aquel que es la base jurídica fundamental de un Estado de Derecho".



En el escrito, ambas figuras también desean que la familia de Jaime Guzmán "encuentre la paz y no caiga en rencillas pequeñas. Guzmán, en este sentido, reivindicaba el peso de la ley, fuesen las leyes 'justas' o no".



Santibáñez y Quintana añaden que "reivindicamos a todos los que lucharon por recobrar la democracia, sin excepción. A aquellos que preconizaban 'manos limpias', a aquellos que realizaron negociaciones, a aquellos que tomaron la defensa armada contra el abuso de poder de los aparatos que hicieron terrorismo de Estado".



"Todos lo hicieron convencidos de entregar lo mejor de sí mismos, tal y como lo hizo la Resistencia en Europa, contra el nazismo, fascismo y contra aquellos que azotaron al continente europeo en los años previos, posteriores y durante la segunda guerra mundial", expresó.



Finalmente, el escrito apunta a que "nosotros jamás celebramos la muerte. A las personas que nos llaman a ‘la moral’, decimos: nosotros elegimos posicionarnos desde la defensa de los DD.HH., de la vida y de la democracia".



"Nosotros reivindicamos la vida y la dignidad de las personas. A Ricardo, Francia le ha devuelto la dignidad", cerraron.