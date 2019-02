Santiago pide decreto del Mineduc para matricular 'inmediatamente' a alumna trans en Liceo 1

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, aseguró que si el Ministerio de Educación emite el decreto correspondiente permitirá “inmediatamente” que la estudiante transgénero que solicitó un cupo en el Liceo 1 sea matriculada en el establecimiento.

"Si el Mineduc nos hace llegar un decreto, la matriculamos inmediatamente", dijo la autoridad comunal.

El establecimiento rechazó la solicitud de la estudiante, porque "la ley actual no permite matricular en un establecimiento monogenérico a estudiantes con un sexo registral distinto al estipulado en las bases del liceo".

La ministra de educación, Marcela Cubillos, consultada por el tema, respondió que se contactó con Alessandri para que viera “la opción legal que permita a esa niña acceder y llegar al liceo que ella quiere asistir”.

“Creemos que existiendo hoy día una ley de identidad de género, no porque no haya entrado aún en vigencia y no están en vigencia los reglamentos, pueda ser perjudicada por un tema de plazos simplemente", agregó.