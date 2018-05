Santiago capacita directores de escuelas y liceos en uso de lenguaje no sexista

En el marco del "Programa de Educación Sexual no Sexista", este jueves se realizó la primera jornada de capacitación en lenguaje inclusivo a los directores y representantes de las 44 escuelas y liceos de la comuna de Santiago, donde se entregaron los principales lineamientos para evitar el uso de palabras que puedan generar algún tipo de discriminación.

Dentro de las recomendaciones entregadas están dejar de lado frases como "estimada presidente del centro de alumnos", y reemplazarla por "estimada presidenta del centro de estudiantes", entre otras.

Durante la capacitación, realizada por profesionales de la Dirección de Educación Municipal, se hizo énfasis en no utilizar expresiones como "los niños no lloran", "siéntese como señorita", "eres muy sensible para ser hombre" y "este juego es para niñas".

Además entregaron una serie de consideraciones que incluyen utilizar lenguaje igualitarios, normas gramaticales no sexistas y usar denominaciones de cargos y profesiones en femenino y masculino, entre otras.

"Es muy importante que el lenguaje no sexista vaya permeando al alumnado, sobre todo a los más pequeños porque aprenden muy rápido", dijo el alcalde Felipe Alessandri.