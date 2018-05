Saffirio y Sename: Gobierno aumenta subvenciones a mismas instituciones que violan DD.HH. de niños

"El Gobierno ha puesto el énfasis en el proyecto que aumenta subvenciones a las mismas instituciones que han violado los derechos humanos de los niños".

Crítica es la visión del diputado independiente René Saffirio, quien en ADN Hoy cuestionó que se esté "poniendo el tema económico por sobre la reformulación del sistema antes que éste haya sido cambiado".

"Primero tenemos que definir qué modelo de sistema de protección queremos para el país y después ver cuántos recursos del presupuesto nacional se rewqieren para poder ejecutarlo, pero se está haciendo al revés", criticó.

A juicio de Saffirio, en el caso del joven delincuente que mató a una mujer de 63 años en La Reina, "falló todo".

"El Sename, lo he dicho durante 9 años, es una institución que no puede ser reparada, es como esos vehículos del año '20 y que no pueden entrar en circulación porque no dan el ancho a los requerimientos de procesos, sistemas y que tienen que cumplir sus funciones en el siglo XXI y no en el XIX", planteó el diputado independiente.

Saffirio agregó que, lo anterior, "es como pretender que la iglesia, con las prácticas de la inquisición, pretenda ganarse la simpatía de los chilenos hoy".

"Todo falló, fallan los jueces, los programas ejecutados por el Sename y los centros donde viven (los niños y adolescentes) gran parte de su vida, donde son víctimas de todo tipo de abusos", aseguró.

En ese sentido, el diputado Saffirio planteó que este tipo de vejámenes "son iguales (...) Las 1.313 muertes que logramos que se reconocieran por parte del Ministerio de Justicia son muertes durante 11 años ocurridas en centros directamente atendidos por el Sename como por centros privados".