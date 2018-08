Sacerdote Ossa se defiende ante investigación: "Jamás he incurrido en alguna conducta impropia"

Durante esta jornada, el Arzobispado de Santiago informó que se inició una investigación previa en contra del presbítero Diego Ossa Errázuriz, a raíz de dos denuncias de abuso sexual y de autoridad que habrían ocurrido en 2005 en contra de menores de edad.



A esto, la entidad eclesiástica indicó que Óscar Osbén Moscoso solicitó "revisar su caso, sobre el cual ya se había realizado una investigación que fue enviada a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la que se pronunció el año 2014, imponiendo un remedio penal según la norma 1.339 del Código de Derecho Canónico".



Frente a tal escenario, Ossa difundió un comunicado, en el que "reitero mi total inocencia sobre los hechos denuncias", afirmando que “la denuncia y la investigación relativa al Sr. Osbén quedó cerrada y sancionada”, en relación a una investigación que se efectuó en 2010 y que sentenció que no se acreditaron las conductas denunciadas.



En el escrito, el presbítero señala que "se me ha notificado que la actual investigación previa se sustenta en la llegada de nuevas alegaciones, cuya entidad por el momento desconozco. Sin perjuicio de lo cual, declaro enérgicamente que jamás he incurrido en alguna conducta impropia ni he cometido actos contrarios a mi ministerio".



Ossa informó que ha apelado a las medidas cautelares que se le han aplicado, además de señalar que "como toda la Iglesia, repudio todo acto abusivo realizado contra cualquier persona, especialmente los más indefensos y apoyaré con todos los medios disponibles el avance de esta investigación".