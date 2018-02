Rolando Jiménez y sus años en el FPMR: "Coloqué un par de bombitas"

El vocero del Movilh, Rolando Jiménez, recordó sus años de militancia dentro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

En una distendida entrevista del programa "Gay Gey" del canal de Youtube Pousta, el activista señaló que militando en el grupo armado "coloqué un par de bombitas y ese tipo de cosas".

En la misma instancia, recordó que "me di el gusto" cuando se topó frente a él al dictador Augusto Pinochet cuando iba entrando al Club de la Unión. "Le grité 'chuchetumadre asesino, ¿dónde están los desaparecidos?', ahí apareció un paco de no sé dónde y me agarró", relató.