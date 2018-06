Roban 3 mil kilos de palta hass desde parcela en La Cruz

Un grupo indeterminado de personas robó 3 mil kilos de palta desde una parcela, en la comuna de La Cruz, en momentos en que el producto se comercializa a más de $3 mil pesos el kilo.

Los individuos se llevaron el 80% de la producción de palta Hass del predio, de acuerdo con La Estrella de Iquique.

"Cuando fuimos nos dimos cuenta que faltaba mucha palta, que la habían tirado, porque así es como se las roban y avanzábamos y seguíamos viendo que faltaban. Se robaron la palta más grande, de primera, segunda y tercera", dijo Marcela Montiel, dueña de los paltos.

"No alcancé a venderla porque me la cosecharon los ladrones, pero no estaba lista, se cosecha en agosto, septiembre hasta enero incluso", agregó.

"Como escuchan en la televisión que el precio de la palta es bueno, se está comercializando mucha palta que le falta el porcentaje de aceite y de tamaño, pero si lo pagan bien, la gente lo vende. Este año el precio que pagan por la palta es algo histórico, está en una burbuja, si me lo hubieran robado cuando costaba 400 pesos tal vez no me hubiera importado tanto, pero este año sería distinto", complementó.

Montiel relató que los delincuentes "dejaron sólo la palta que estaba del porte de una aceituna, la sacan en sacos y se las llevan en camioneta generalmente".

"Andan en pandillas de a 4 o 6, yo he preguntado pero nadie da nombres, nadie vio, nadie escuchó, ni los perros ni los gansos metieron bulla. Nosotros pensamos que la hicieron rápido en una sola noche, calculamos que entraron entre las 2 a 3 de la mañana hasta las 10.00 (del miércoles) para sacar toda la producción", cerró.