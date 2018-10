Ricardo Lagos respondió a manifestante que lo increpó por la educación

El expresidente Ricardo Lagos fue increpado por un manifestante en medio de un seminario de conmemoración por los 30 años del triunfo del "NO", en la Universidad de Chile.

El vocero de la agrupación de deudores del CAE, Juan Pablo Rojas, señaló "pídales perdón a todas las personas que usted vendió con la educación", mientras el exmandatario se encontraba exponiendo.

Sin embargo, Lagos no se quedó callado y le respondió: "Estuve al frente de una lucha, tengo orgullo de lo que se hizo. Pero lo que no puedo aceptar es que se utilicen estos actos para callar lo que queremos hablar. Así no se construye el país".

Según LUN, algunos de los testigos de la situación fueron el rector Ennio Vivaldi y la exsenadora Carmen Frei, entre otros políticos.