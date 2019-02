Revisa aquí si estás habilitado para cobrar tu Aporte Familiar Permanente

Este viernes 15 de febrero comenzó la entrega del Aporte Familiar Permanente, más conocido como "Bono Marzo" para más de 411 mil familias que recibirán el dinero de forma anticipada.

Los beneficiados del ex "Bono Marzo" deberán revisar en el sitio web AporteFamiliar.cl si les corresponde el pago anticipado o no. De no ser así, deberán esperar hasta marzo para poder cobrarlo.

Para saber si ya están habilitados para cobrar el beneficio, sólo deberán ingresar su rut en la página.

Quienes reciben el Bono Anticipado son todos aquellos beneficiarios de Subsidio Único Familiar, los usuarios de los subsistemas de Seguridades y Oportunidades y Chile Solidario, y los pensionados con derecho a asignación familiar que recibirán su bono a fines de marzo.

Según detalló el Gobierno, este 2019 serán cerca de 1.492.000 familias las que recibirán este aporte que se entrega sólo una vez al año. Además, la Superintendencia de Seguridad Social, de acuerdo a las variaciones del IPC el monto del ex Aporte Familiar Permanente a $46.374.