Revelan que Chadwick fue informado desde el principio que Catrillanca iba desarmado

En un reportaje de Interferencia, se da cuenta de que el general de Carabineros Mauro Victtoriano, exjefe de la Zona Araucanía del Control de Orden Público (ZACOP), le informó a Andrés Chadwick que no hubo fuego mapuche en el incidente que provocó el homicidio de Camilo Catrillanca, y que incluso el comunero mapuche iba desarmado.



El testimonio profundiza en las contradicciones que existieron entre el Gobierno y Carabineros, puesto que en su momento las autoridades afirmaron que existió un enfrentamiento en contra de la policía, lo que luego quedó descartado a través de investigaciones.



La relevancia en la declaración de Victtoriano responde a que fue el primer alto jefe policial que se constituyó en el lugar de los hechos. En su declaración a la Fiscalía, detalla que se tomó contacto con el ministro del Interior a las 18:30 y fue enfático en señalar que "él me preguntó si a los carabineros les habían disparado y si los ocupantes del tractor llevaban armas, y le informé que no".



Recordemos que Chadwick insistió en la versión del enfrentamiento y expresó en su declaración que "luego de algunos intentos logré comunicarme con el general Victtoriano. La comunicación era muy difícil y logré entenderle que ya se estaba retirando del lugar, pero no obtuve mayores detalles pues las comunicaciones eran muy dificultosas, se cortaba y se escuchaba mucho ruido".