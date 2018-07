Revelan historial de acoso sexual y comportamiento obsceno de Fernando Villegas

Un reportaje reveló una serie de acusaciones de compañeras de trabajo del comentarista de televisión, Fernando Villegas, por maltrato laboral, acoso sexual y comportamiento lascivo.

Según publicó el sitio The Clinic, cuando se renovó la emisión de Tolerancia Cero se investigó el comportamiento del autor de "Chile, una historia casi secreta" y "Villegas Presidente".

Una maquilladora que actualmente trabaja en CHV y que mantuvo su nombre en reserva relató que "me citaron y me preguntaron si a mí me incomodaba su comportamiento. Yo dije que no, porque soy parada en la hilacha y la primera vez que me miró el trasero y me dijo una grosería, le paré los carros".

"Sé de otras compañeras, especialmente las que solo venían los fines de semana, que le tenían miedo (...) Nadie lo acusaba porque una piensa para adentro: quién me va a hacer caso, el hilo se corta siempre por lo más delgado y cosas así. Lo que sé es que después de esa investigación, no le renovaron el contrato", subrayó.





LA ETAPA EN TOLERANCIA CERO

La maquilladora Piri Riveros, que llegó a CHV en 2008, recuerda que en su primer día en Tolerancia Cero, Villegas "no me saludó, pero mirándome de pies a cabeza, me dijo: '¿Dónde está la otra del turno? ¿Esa, la tetona?'".

Las quejas desde el equipo de maquillaje fueron presentadas directamente a los productores del espacio de ese tiempo, Pablo Morales y Jaime de Aguirre. El segundo no recuerda la reunión, pero sí que le llamó la atención a Villegas: "Se le pidió que tratara a sus compañeras de trabajo con más respeto".

Su compañero Fernando Paulsen reconoció que "es cierto que Fernando hacía comentarios subidos de tono, pero siempre me pareció que era inofensivo, que ladraba, pero no mordía".

Por su parte, el periodista Matías del Río afirma que "Fernando hacía comentarios subidos de tono ante hombres y mujeres, pero nunca presencié algo que cruzara límites".





Sin embargo, una periodista que trabajó en el espacio, afirmó que "lo primero que hacía era mirarte desde lejos de arriba a abajo, como si te estuviera sacando la ropa. En dos ocasiones, me crucé con él en el pasillo y me sacó la lengua como si me la estuviera pasando por alguna parte".

En otra ocasión, "se me acercó y me dijo al oído una cochinada tan grande que me dejó helada. Esa vez lo mandé a la mierda. Le dije: ¡Déjate de huevearme, conchetumadre!", relató.

El reportaje asegura que entre las invitadas al espacio que habrían sido abrazadas "de modo libidinoso y obsceno" estuvieron Catalina Parot, Lily Pérez y Evelyn Matthei, quienes se negaron a realizar comentarios al respecto.

FUERA DE TOLERANCIA CERO

Según el sitio, el historial de Villegas se remonta a sus tiempos como columnista del diario El Financiero. Un exdirectivo detalló que cuando entraba al diario, no tenía complejos para hacerles comentarios obscenos a sus compañeras de trabajo.

"Lo hacía con completo y total desparpajo, no era disonante con la cultura de la época. Era más notoria su prepotencia, porque él consideraba que todos eran más ignorantes y tontos que él. Las mujeres también, por supuesto", explicó.





Posteriormente, en el programa "Domicilio Conocido", compartió panel con la periodista Carolina Rossetti, quien lo recuerda más como "un niño malcriado" que hacía comentarios sobre las piernas de las invitadas en el camarín.

"Nunca lo consideré como acoso o algo pasado de la raya. Me parece más bien que era una estrategia para bajar las defensas de las invitadas y después desarmarlas con sus argumentos", detalla.

A ese programa asistió la psiquiatra María Luis Cordero en 1995, quien relató que "esa noche yo era la única invitada. Cuando nos llamaron para entrar al set, yo me retrasé unos diez segundos, él se quedó conmigo sin que me diera cuenta".

"Cuando me doy vuelta, me encontré con este caballero que es muy alto y me dice textual: '¡Qué buenas tetas tienes, Cordero!'", posteriormenta ella lo increpó y él minimizó su gesto, diciéndole: "¡Pero qué te pasa mujer!".





Tras 20 años del hecho, Cordero finalmente decidió denunciarlo en el programa Mentiras Verdaderas. Recuerda que tras el episodio, el equipo de maquillaje de La Red se acercó para agradecerle la denuncia contra Villegas.

"Me dijeron que le tenían asco y rabia, porque las manoseaba y les decía cosas. Recuerdo una señora de muy bajo perfil, que se me acercó después del capítulo en que lo conté y me dijo: 'Gracias doctora por denunciar a ese degenerado. Supiera las cosas que nos hace a nosotras'", sostuvo.

Varios años después, Villegas recibió una serie de denuncias por parte de dos productoras por maltrato laboral en su contra en el programa "Las Vueltas de la Vida" de CHV, razón por la que el programa se canceló.

Una de las víctimas relató que "era insoportable trabajar con él. Un maltratador, mal educado, que le decía groserías al equipo y a los entrevistados. Un desubicado total" y detalló que "nos daba abrazos asquerosos, mientras nos decía palabras de connotación sexual. Nunca una clara propuesta, pero claramente pasado en un cien por ciento de la raya".