Revelan explotación de inmigrantes tras muerte en obras de nueva casa de Alexis Sánchez

Un colombiano sin papeles para trabajar legalmente murió en los trabajos de la nueva casa que Alexis Sánchez piensa comprar, en Lo Curro.

De acuerdo con Ciper, Sergio Hurtado Ponce (53 años y ocho hijos) “no contaba con ninguna medida de seguridad cuando cayó desde 10 metros en el montacargas de la constructora de Juan Pablo Anguita”, el pasado 26 de enero. Con una fractura en el cráneo, el hombre fue trasladado por una ambulancia del SAPU hasta la Clínica Las Condes, donde murió en calidad de N.N. A la PDI sólo le informaron del accidente a las 23:45 horas del mismo día y, cuando llegaron a la obra, no había nadie a quien interrogar.

Según el medio, las obras del edifico de 700 metros cuadrados, distribuidos en tres pisos, "no cumple con ninguna medida de seguridad". El único baño es "una precaria construcción hecha con tablones de madera", sin puerta y con los papeles higiénicos repartidos en el suelo. Hay dos duchas, también sin puertas.

Los trabajadores de la obra contaron al sitio de investigación que no cuentan con "ningún prevencionista de riesgos, tampoco hay un comité paritario" y que "trabajan sin guantes, ni cascos ni arneses de seguridad".

El dueño de la empresa constructora, Juan Pablo Anguita, se refirió al accidente mortal y lo atribuyó a una "mala cueva terrible". "Esa persona trabajó y se cayó por mala suerte de él, por una acción indebida de sobre exigir un monta carga, se resbaló. Fue un accidente. Nada más. Él no murió aquí, falleció en la Clínica Las Condes. Aquí no ha muerto nadie. Era una persona bien remunerada, fue una mala cueva terrible. Era una persona muy querida acá. El edificio está con recepción final y no hay ningún problema", dijo y no quiso responder sobre los extranjeros sin regulación que trabajan en la obra.

En la obra, el grueso de la fuerza de trabajo la componen "inmigrantes sin papeles", según Ciper. Muchos de ellos no saben español.

El representante de Alexis Sánchez, Fernando Felicevich, aseguró que la casa aún es propiedad de la empresa de Juan Pablo Anguita (que compró el terreno en 2005), "por lo que allí ocurra es responsabilidad de esa empresa". A la fecha, según el empresario futbolístico, sólo se ha firmado una promesa de compra-venta, pero la transferencia del monto comprometido no se ha materializado.