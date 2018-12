Revelan el costo que tendría cambiarle el nombre al Aeropuerto de Santiago

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó acerca del impacto que generaría el cambio de nombre del Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB), luego de que en noviembre pasado la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobara el ajuste de modificar el nombre a Pablo Neruda.



De acuerdo a La Tercera, el cambio generaría varias complicaciones que afectaría no solo a la operación, sino que además a las empresas externas, como por ejemplo el reemplazo de normativa, tramitación de decretos supremos, el cambio de todos los planes de emergencia, seguridad y procedimientos locales que se materializan en el aeropuerto, entre otros.



Según la DGAC, el costo actual "según detallado en el Anexo adjunto, asciende a $572.635.464". Un monto en el que se consideró exclusivamente a las actividades relacionadas a los cambios y reemplazos de la normativa vinculada, los cambios en las tarjetas de identificación de acceso y horas hombre requeridas.



Visto lo anterior, cabe considerar que la cifra no integra los cambios que deberán efectuar las empresas aéreas, además de los centros de mantenimiento aeronáutico y los prestadores de servicio, quienes tendrán que actualizar documentos, manuales, etc.