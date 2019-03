Revelan detalles durante formalización de autor de femicidio en Quintero

Con información de Pedro Garrido.



Nuevos detalles han surgido en torno al brutal femicidio que terminó con la vida de Carolina Muñoz Rebolledo, a manos de Raúl González Pardo, en un crimen cuyo testigo fue la hija de ambos de ocho años.



Durante la formalización del autor del asesinato, se detalló que el hecho ocurrió durante el jueves, cuando la mujer llegó al Colegio Inglés de Quintero para retirar a la menor de edad. Posterior a esto, el hombre bajó de su vehículo, pues la estaba esperando, y a punta de golpes y empujones logró sacar a la calle tanto a la fallecida como a la escolar.



Frente a la situación, los apoderados lograron arrebatarle a la hija, mientras el sujeto continuó golpeando a la víctima con la cacha de un revolver y luego le propinó dos disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza, el cual resultó ser fatal, aunque no en el minuto, puesto que la afectada agonizó durante varios minutos. No suficiente con esto, el agresor continuó golpeándola en el suelo.



Al respecto, el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, sostuvo al término de la formalización que "el relato da prueba de que (el hecho) es de una crueldad y de una bajeza que nos ha provocado un profundo dolor, que esto le pueda pasar a una mujer en el mundo, en la región, en Quintero, es inaceptable".



"Una persona con dos balazos delante de su hija, herida de muerte, siendo golpeada a patadas en la calle…esto no tiene nombre", cerró.



Dentro de otros antecedentes, la víctima había presentado hace dos meses una denuncia en contra del autor del crimen, y estaba siendo asistida por el Sernam a raíz de hechos de violencia anteriores.



Por su parte, la directora del Sernam, Valentina Stagno, manifestó que "hemos presentado una querella criminal y esperamos que la justicia aplique la sanción penal más alta. No podemos seguir tolerando que sigan ocurriendo hechos de violencia hacia la mujer. El femicidio es la expresión más extrema, brutal, de la violencia de género. Debemos interferirla a tiempo".



En tanto, el responsable del hecho, González, sostuvo "la maté de casualidad", añadiendo que estaba arrepentido. "Claro que lo estoy, si es la madre de mi hija", expresó.



Sobre esto, Stagno dijo que "aquí no hay una casualidad. El agresor es el único responsable. No hay nada que justifica un hecho de violencia, menos un femicidio. Esto no es casualidad, es un crimen de género".



Vale mencionar que la Fiscalía pide cadena perpetua, lo que se traduce en que sea tipificado como homicidio calificado, con la respectiva pena que vaya sobre los 20 años.